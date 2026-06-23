2018年公開の映画『カメラを止めるな！』に出演し、主人公の妻・日暮晴美役で大ブレイクした、俳優のしゅはまはるみさん（５１才）が6月23日、自身のインスタグラムで結婚を発表しました。【写真を見る】【 しゅはまはるみ 】51才で結婚発表お相手は映像制作会社の代表 映画『カメラを止めるな！』で大ブレイク「人生は本当に何が起こるかわからない」投稿は「いつも応援してくださっている皆様、お世話になっている皆様へ」から