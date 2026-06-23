生成AIを使った著名人のフェイク動画で信用させ、高齢女性から1億円近くを騙し取ったとみられる女が逮捕された。台湾出身の葉彦岑容疑者は2025年8月、仲間とともに都内に住む80代の女性から500万円をだまし取った疑いが持たれている。女性は、堀江貴文さんが投資を勧誘しているように見せかけたフェイク動画からLINEに誘導された後、「600％の利益達成を約束する」などと投資を促され、1億円近くを騙し取られたとみられている。葉