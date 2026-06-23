日本ハムは２３日、７月１４日のソフトバンク戦（エスコン）に、日本のヒップホップシーンをけん引し続けるＫＲＥＶＡが来場することを発表。ファーストピッチと「ＡＦＴＥＲＧＡＭＥ」スペシャルライブを披露する。登場曲に使用するなどファンを公言する達は、球団公式動画内で来場を伝えられると「これは僕とファイターズのスタッフの努力のたまものなんで（笑）。あれだけ去年から呼びたい呼びたいと言ってて、来てくれて