◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人は２３日、マツダスタジアムで広島戦に臨む。予告先発は広島が玉村昇悟投手、巨人は戸郷翔征投手と発表されている。この試合は午後６時からＢＳ朝日で放送予定。解説は巨人、広島両チームでプレーして昨年限りで現役引退した巨人編成本部参与の長野久義氏、前ＤｅＮＡ監督の三浦大輔氏が務める予定となっている。