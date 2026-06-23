◆米大リーグツインズ１―２ドジャース（２２日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ツインズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。ロサンゼルスからの移動を経て、初回に１７号先頭打者アーチを放つなど４打数１安打１打点１四球と左膝が万全でない中でも奮闘した。チームは２回に背中のけいれんでタッカーが途中交代。３回の守備からは捕手ラ