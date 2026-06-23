北中米Ｗ杯の１次リーグＩ組では、前回準優勝で優勝候補のフランス（ＦＩＦＡランク３位）はイラク（同５７位）を３―０で下した。エースＦＷエムバペの２戦連続の２得点で２連勝を飾り、決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。７大会ぶり４度目出場のノルウェー（同３１位）はセネガル（同１５位）と対戦し、エースＦＷハーランドの２試合連続２ゴールなどで３―２で勝利した。２連勝で勝ち点を６に積み上げ、２８年ぶりの決勝