俳優・本木雅弘が２３日、フジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）にＶＴＲ出演した。本木は主演映画「黒牢城」（黒沢清監督）が１９日に公開になった。映画は籠城作戦により密室となった城で起きる怪事件を描く。本木は城主で戦国武将の荒木村重を演じる。時代劇出演は、斎藤道三役を好演した２０２０年のＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」以来６年ぶりとなる。番組では本木をインタビューした。その中