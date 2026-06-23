【モデルプレス＝2026/06/23】カンテレ・フジテレビ系ドラマ「銀河の一票」（毎週月曜よる10時〜）に出演している声優の梶裕貴が22日、自身のX（旧Twitter）を更新。同作の台本写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】月10ドラマ「洒落てる」作品テーマ反映された台本デザイン◆「銀河の一票」台本デザインが話題同作で東京都知事選への出馬を表明したIT企業社長・風間藍生を演じている梶は、今回「台本も洒落てるんです」と