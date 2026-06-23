鹿児島県霧島市の温泉施設で21日、入浴中だった5歳の男の子は依然、行方不明のままです。きょう23日も警察と消防がおよそ100人態勢で捜索しています。 （記者）「けさから捜索再開しましたが雨が降っていて、川の流れも速くなっている」 行方不明になっているのは、熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣（たなか・れお）くん（5）です。 通報の15分ほど前まで入浴 霧島警察署などによりますと、21日午後3時半ごろ、霧島市隼人町