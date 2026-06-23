鹿児島県霧島市の温泉施設で、家族旅行で訪れていた5歳の男の子がおとといから行方不明になっています。 父親がきのうJNNの取材に応じ「3分間ほど目を離した隙にいなくなった」と当時の状況を説明し、「帰ってきてほしいと」悲痛な胸の内を話しました。 父親が話した行方不明までの状況です。 楽しかった家族旅行の帰り 行方が分からなくなっているのは、熊本県八代市に住む田中 嶺臣（たなか・れお）くん（5）です。 保育