姶良市の山林で今月18日、男性1人が遺体で見つかり警察で身元の特定を進めていましたが、亡くなったのは鹿児島市に住む78歳の男性とわかりました。 姶良警察署によりますと今月18日午前10時半ごろ姶良市蒲生町白男の林道で男性1人がうつ伏せの状態で倒れているのを警察が発見しその後、死亡が確認されました。 警察が身元の特定を進めていましたが、司法解剖の結果、亡くなったのは鹿児島市宇宿の無職・山口等さん（78）と判明