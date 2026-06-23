美術家でグラフィックデザイナーの横尾忠則さんが2026年6月22日、救急搬送されたことをXで報告した。「さあ帰ろうと思ったら身体が前に動かない」横尾さんは同日正午過ぎ、「先週だったか、久し振りで、何年振り？いや何ヶ月振りかで救急車に乗せられて病院に搬送された」と明かし、救急搬送時の様子をXにつづった。横尾さんは、「アトリエで、さあ帰ろうと思ったら身体が前に動かない。ソファーに倒れるしかない」と異変を感じ