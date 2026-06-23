犬マンガの巨匠・高橋よしひろ氏の集大成となる画集、9月に発売決定！ただいま予約受付中！ 犬マンガの第一人者、高橋よしひろ氏が2026年に画業55周年を迎える。同時に、自身の代名詞となった犬マンガの初出作『白い戦士ヤマト』の発表から50周年の節目だ。これを受けて、2026年9月18日に日本文芸社から画集『高橋よしひろ 犬マンガの世界』が発売されることが発表された。 50年にわたり犬を描き続けてきた巨匠の魅力を凝