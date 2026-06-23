倉敷警察署 倉敷市で酒気を帯びて車を運転したとして、滋賀県大津市の自称会社役員の男(44)が、道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで23日現行犯逮捕されました。 警察によりますと、男は22日午後11時50分ごろ、倉敷市八王子町の市道で酒気を帯びた状態で車を運転した疑いが持たれています。男はガードレールに追突する事故を起こしましたが、けがはなく、同乗者もいませんでした。 近隣住民からの110番通