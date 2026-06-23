テクニカルポイント ドル円ボリンジャーバンド2シグマ上限付近での推移 162.41エンベロープ1%上限（10日間） 161.67ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 161.59現値 160.8010日移動平均 160.76一目均衡表・転換線 160.2821日移動平均 160.27一目均衡表・基準線 159.19エンベロープ1%下限（10日間） 158.88ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 158.3