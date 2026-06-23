◇インターリーグドジャース2−1ツインズ（2026年6月22日ミネアポリス）ドジャースのエリク・ラウアー投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に2回から登板。6回無安打無失点の好投を披露し、3勝目をマークした。オープナーのクラインの後を受け、2回から2番手として登板。“立ち上がり”の2回を3者凡退で終えると、カットボール、チェンジアップで打者のタイミングを外し、カーブで徹底的に緩急を付ける