映画「カメラを止めるな!」で主人公の妻・日暮晴美役を演じブレークした女優・しゅはまはるみが23日、自身のSNSで結婚したことを発表した。お相手は映像制作会社、株式会社PUNK. の代表を務める高野輝次氏。しゅはまは「昨年末に結婚相談所への登録をお伝えしましてこの半年、51歳という年齢であらためて『ひとりの方と人生を共にする約束』に真剣に向き合ってまいりました」と報告。「どうやら私はかなりの強運だったようで、