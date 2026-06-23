ロッテは、千葉ロッテマリーンズは、8月22日の日本ハム戦（ZOZOマリンスタジアム）を対象に「マリーンズ夏祭巾着」がセットになったグッズ付きチケットを先着1万5000枚限定で販売すると発表した。「マリーンズ夏祭巾着」はグレー×ブラックのバイカラーデザインに、サイドへメッシュ素材を採用。フロントにはSYMBOLLOGOをあしらい、夏祭りやスタジアム観戦などさまざまなシーンで使用できるアイテム。グッズの有無は、ビジタ