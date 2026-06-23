プロゴルファーの古閑美保（43）が23日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に出演。驚きの財布事情を語った。【写真】ぷっくりお顔が可愛すぎる…わが子を抱くママさん古閑美保この日は「仲良し女王ペア！」と題し、“ビキニフィットネスの女王”安井友梨（42）とともにゲスト出演した。古閑は26歳で年間獲得賞金1億円を突破。29歳で引退以降は解説者として活躍。2024年には第1子を出産し、現在は仕事と育児