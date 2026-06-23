タレントの三田寛子（60）が22日、自身のインスタグラムを更新。23日に59歳の誕生日を迎えた歌手で俳優の南野陽子を祝福し、41年前の秘蔵ショットを公開した。【写真】「貴重なお写真」三田寛子＆南野陽子の“41年前”秘蔵ショット三田によると、2人は41年前の「日生劇場公演『リトル・ウィミン 〜若草物語』」で共演。三田が三女、南野が四女を演じたという。投稿では、先日共にラジオ番組に出演した際のオフショットに加え、