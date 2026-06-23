25日から米ミネソタ州チャスカで行われる女子ゴルフのメジャー第3戦、全米女子プロ選手権の賞金総額が1300万ドル（約21億円）となることが22日、発表された。優勝賞金は195万ドル（約3億1600万円）。主催者によると女子ゴルフ史上最高という。1250万ドルだった全米女子オープン選手権を上回った。（共同）