サッカー日本代表が２０日（日本時間２１日）、チュニジアを大差で退けた、ＦＩＦＡワールドカップ通算１０００試合目となったメモリアルマッチ。この歴史的な舞台になったメキシコ・モンテレイのスタジアムは、さながら日本のホームのように声援がこだました。なぜ、メキシコ人はあそこまで日本人を応援していたのだろうか。現地で話を聞いてみた。（デジタル編集部古和康行）サッカー日本代表はメキシコ・モンテレイでのチ