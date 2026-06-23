お笑いコンビ、アンガールズの田中卓志が23日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。愛媛県の高級フルーツ「紅プリンセス」の苗木が中国の通販サイトで販売されていた問題で、国のしっかりした対策を要望した。20年近くかけた同県が開発したこのかんきつ類について、中村時広知事によると、苗木の販売は許諾業者やのみで量販店は禁止として、みかん研究所などの視察も禁止にするなど、やれることはすべてやってき