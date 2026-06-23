23日（火）九州では夜に警報級大雨のおそれ。新たな台風8号発生、ダブル台風に。＜23日（火）の天気＞梅雨前線は九州南部に停滞し、前線上の低気圧が東シナ海から近づいてきています。九州や四国では朝から雨が降っていて、午後も断続的に強まる見込みです。次第に低気圧が近づくこともあり、夕方以降は長崎や熊本など九州で非常に激しい雨が降り、大雨になる見込みです。暗い時間に災害が発生するおそれもあります、厳重に警戒し