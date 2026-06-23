今回は、職場の男性にいきなりプロポーズされ、恐怖で震えたエピソードを紹介します。ただの同僚なのに…「最近職場でよく私に話しかけてくる男性の社員がいます。その男性は私の娘と同い年の娘さんがいるとかで、親近感を覚えました。私はシングルマザーなのですが、シングルの大変さも理解してくれて、うれしかったです。そんなある日、その男性社員にいきなり『結婚してほしい』と言われ、プロポーズされたんです。ですが私はそ