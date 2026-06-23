さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。6月22日（月）に放送された同番組では、井口が新番組の開始前から批判するファンに物申した。【映像】ウエストランド井口のお笑いファンへの本音今回はMC2人が「MC毒出しノート2026上半期」として続々と本音を明かしていくことに。さっそく井口が「お笑いファンへの本