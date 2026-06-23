北中米W杯グループリーグ第2戦チュニジア戦でW杯デビューを飾った日本代表MF鈴木唯人(フライブルク)が22日の練習後、報道陣の取材に応じ、「久しぶりの試合で、久しぶりにアドレナリンが出た。久しぶりにサッカーの試合に戻れて、このW杯で戻れて幸せだと思った」と思いを語った。鈴木は5月上旬に鎖骨骨折のケガを負い、W杯出場が危ぶまれたが、幸いにも重傷には至らずにメンバー入り。5月31日のアイスランド戦は出場を回避し