今大会2試合で1ゴール1アシストを記録し、いずれも日本代表の1点目を導いているMF中村敬斗(スタッド・ランス)だが、実は運動量が求められる左ウイングバックとして「走り」に関する指標でも目覚ましい数値を残している。それは国際サッカー連盟(FIFA)が定める「Zone3」(時速15-20km)以上のスピードでの走行距離だ。現代サッカーにおいては単なる走行距離でなく、こうした指標で示される「高強度ラン」が求められているなか、中