6月23日、仙台89ERSは、セルジオ・エルダーウィッチと2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表した。 レバノン出身で現在29歳のエルダーウィッチは、194センチ93キロのシューティングガード。メイン大学から母国レバノンでプロデビューし、同国代表としてもアジアカップやワールドカップなど国際大会に出場した実績を持つ。 昨夏に仙台へ加入してBリӦ