6月23日、横浜ビー・コルセアーズは、2026－27シーズンより矢代雪次郎氏がゼネラルマネージャーに就任することを発表した。就任は2026年7月1日付。 千葉県出身で現在34歳の矢代氏は、流通経済大学付属柏高校から「スラムダンク奨学金」第3期奨学生として渡米。サウスケントスクールを経て、アリゾナウェスタン大学、アランハンコック大学、ベサニー大学でプレーし