サトーが堅調推移。同社は２３日寄り前、軟包装の製造・販売事業を展開する平野屋物産（福岡県大野城市）の株式取得と完全子会社化を発表。株価のサポート要因となったようだ。サトーは成長領域とするスマートパッケージング事業の基盤拡充を図る。平野屋物産は、食品や日用品向けを中心としたパウチなどの軟包装（フレキシブルパッケージ）において、高い製造技術と品質管理ノウハウを持つ