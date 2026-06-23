【北中米W杯グループリーグ第2節】(ニューヨーク)ノルウェー 3-2(前半1-0)セネガル<得点者>[ノ]マルクス・ペデルセン(43分)、アーリング・ハーランド2(48分、58分)[セ]イスマイラ・サール2(53分、90分+3)観衆:80,663人├止まらぬ怪物!! ハーランドが2試合連続2発の大暴れ!! セネガルから逃げ切ったノルウェー、2連勝で決勝T進出が決定!!└太鼓を叩くのはウーデゴーア!! 決勝T進出のノルウェー、ハーランドも監督も一体となっ