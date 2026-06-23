[6.22 W杯I組第2節 ノルウェー 3-2 セネガル]北中米W杯は現地時間22日、I組第2節のノルウェー代表対セネガル代表を行い、3-2の勝利を収めたノルウェーが2連勝で決勝トーナメント進出を決めた。26日に行われる第3節でノルウェーはフランス、セネガルはイラクと対戦する。16日の第1節でノルウェーはイラクに4-1で勝利し、セネガルはフランスに1-3で敗れ、第2戦を迎えた。試合開始直後、ノルウェーが立て続けにセットプレーを獲得