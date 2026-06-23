カロリー控えめで食物繊維たっぷり！ヘルシーな食材置き換えレシピ2品【まるさんの腸活ダイエット】【ビフォー＆アフター】3カ月で12kg減！万年ぽっちゃりさん→割れたおなかに！人気ダイエットインフルエンサー・まるさんが実践するのは、腸活を取り入れた、しっかり食べるダイエット。といっても、特別な料理を作る必要はありません。ヘルシー食材に置き換えたり、腸活食材をプラスしたりするだけ。そこで今回は、まるさんおすす