台風8号が発生しました。 【画像】台風進路、今後の全国の天気 台風7号と台風8号の詳しい進路と勢力、位置を見ていきます。 台風7号は沖縄から九州へ ■台風7号(メーカラー) 2026年6月23日9時50分発表気象庁 23日9時の実況種別 台風大きさ -強さ 非常に強い存在地域 フィリピンの東中心位置 北緯18度55分 (18.9度