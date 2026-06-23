韓国と日本の間で観光消費の格差が拡大し、韓国の対日旅行収支の赤字が過去最大規模を記録した。【関連】日本人を「乞食」呼ばわりも…BTS韓国公演の裏で噴出した観光トラブル日本を訪れる韓国人観光客は過去最高水準に増えた一方、韓国を訪問した日本人の規模は相対的に少なく、旅行収支の不均衡が深刻化していることがわかった。6月23日、韓国銀行（中央銀行）の経済統計システムによると、昨年の対日旅行収支は57億540万ドル（