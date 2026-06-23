【写真＆動画】山田涼介＆白石聖の2ショット／『一次元の挿し木』メインビジュアル＆ポスタービジュアル／ポスタービジュアルメイキング／撮影初日オフショット／山田涼介＆白石聖コメント動画 ドラマ『一次元の挿し木』（日本テレビ系）の公式SNSが更新。山田涼介（Hey! Say! JUMP）と白石聖が出演する『ザ！世界仰天ニュース』（日本テレビ系）の告知ショットが公開され、注目を集めている。 ■山田涼介＆