¡ÚÆ°²è¡ÛBTS¤¬Ì¾ÍÀ¤ò¼õ¤±¤¿¡ØAmerican Music Awards¡Ù¼ø¾Þ¼°¤ÎÎ¢Â¦¡ÚÆ°²è¡Û¡ØAMAs¡Ù¤Çµ±¤¯BTS①～③ BTS¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î3Âç¥Ý¥Ã¥×²»³Ú¾Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ØAmerican Music Awards¡ÊAMAs¡Ë¡Ù¼ø¾Þ¼°¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥ÉÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£BTS¡ØAMAs¡Ù¤Î¶ÛÄ¥¤È¹âÍÈ´¶¤ËËþ¤Á¤¿ÉñÂæÎ¢ ¸½ÃÏ»þ´Ö5·î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØAMAs¡Ù¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Æ¡¢Âç¾Þ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡×¤Û¤«3´§¤Ëµ±¤¤¤¿BT