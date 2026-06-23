モナキのXにて、ケンケンとMAZZEL（マーゼル）のHAYATO（ハヤト）の“10年越し”2ショットが公開され、話題を集めている。 【写真】「すごい感動」ケンケン（モナキ）＆HAYATO（MAZZEL）の10年越し再会ショット①②【写真】めざましくんを持つモナキ ■ケンケン（モナキ）＆HAYATO（MAZZEL）が笑顔で再会！ ふたりは6月22日に放送されたNHK-FM『ミュージックライン』で共演。DJをMAZZELのハヤトとEIKI