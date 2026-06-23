【その他の画像・動画等を元記事で観る】 道枝駿佑と生見愛瑠が初共演した映画『君が最後に遺した歌』のBlu-ray&DVDが9月23日にリリースされることが決定。 パッケージ発売を記念し、道枝駿佑と生見愛瑠による撮り下ろしコメント映像が解禁された。 ■豪華版は超豪華映像&封入特典 Blu-ray&DVD豪華版の映像特典には、韓国でのプロモーション活動に完全密着した、韓国公開イベント舞台裏映像