【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ボン・ジョヴィの代表曲「リヴィン・オン・ア・プレイヤー（Livin’ on a Prayer）」が、現地時間6月20日に行われた、サッカーの祭典・日本対チュニジア戦をきっかけに、再び大きな注目を集めている。 ■熱戦の合間におなじみのイントロと高揚感溢れるサビが！ 話題となったのは、試合中のハイドレーションブレイク（ワールドカップでは今大会から導入され