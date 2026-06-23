【動画】髙橋海人がすっぴんを披露したメイク動画などツアー舞台裏ドキュメント①② King ＆ Prince公式TikTokで、高橋海人（「高」ははしごだかが正式表記）のメイク動画が公開された。 ■ライブの舞台裏で撮影された貴重な素顔を公開 高橋は上半身裸で片耳に金色のピアスをつけ、お風呂上がりのような濡れ髪で、前髪をかきあげたヘアスタイルで登場。 すっぴんでキリッとした目つきをカメラに向け