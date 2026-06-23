28日に函館競馬場で第62回（GIII、函館芝2000m）が開催。鳴尾記念勝ち馬デビットバローズ、弥生賞ディープインパクト記念勝ち馬ファウストラーゼン、札幌2歳Sの勝ち馬でNHKマイルCで2着のマジックサンズらが出走予定。ここでは過去10年のデータから予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。 ■エプソムC組が2勝、天皇賞も信頼 過去10年で圧倒的な出走数を残してきたのが同じく函館競馬