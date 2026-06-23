県内は、23日夕方～25日にかけ大雨となるおそれがあり、気象台は南部と北部に『レベル2土砂災害注意報』を発表しています。 (23日午前11時40分現在） 梅雨前線などの影響で大気の状態が非常に不安定となっている県内。 現在、南部と北部には『レベル2土砂災害注意報』が発表されています。 気象台によりますと、23日夕方～25日にかけ、局地的に雷をともなって非常に激しい雨が降り、大雨となるおそ