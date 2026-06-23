国賓としてベルギーを訪問中の天皇皇后両陛下はきょう、歓迎式典にのぞまれます。現地から中継です。【写真を見る】天皇皇后両陛下 ベルギーできょう歓迎式典へ夜は国王夫妻主催の「晩さん会」で天皇陛下がスピーチ予定両陛下 ベルギー訪問日本の国旗が掲げられ始めました。首都ブリュッセルの王宮前、現地時間あさ4時半ということもあって広場も非常に静かなのですが、柵が設置され始めるなど、少しずつきょうの式典