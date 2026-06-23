熊本県は、中東情勢の影響を受けるLPガス使用世帯や農林水産事業者を支援する補正予算案を追加提案します。 【写真を見る】LPガス10月基本料金から1000円引きへ中東情勢に伴う物価高騰を受け知事「ちょっとした不安に迅速に対応」 追加提案は、中東情勢に伴う物価高騰を受け、国が地方自治体に配分する「重点支援地方交付金」を活用したものです。 支援の対象は―― 支援の対象は、LPガスや高圧電力を使用する家