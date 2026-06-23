読売テレビ・日本テレビ系で６月２５日、よる８時５４分から『秘密のケンミンＳＨＯＷ 極』を放送する。 居酒屋の定番メニュー「もつ煮」が今、群馬県のグルメ界をにぎわせている!?県内にもつ煮専門店が急増し、みそ味のほかに「塩もつ煮」なる“新時代の味”が席巻中らしい!?群馬県にムーブメントを巻き起こしているという“上州もつ煮最前線”を徹底調査する。 クイズ企画「不自然を狙い撃て!!ケンミン