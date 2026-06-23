木炭や竹の炭を手作業で加工した作品を集めた「これは炭である展」が、熊本市の熊本県伝統工芸館で始まりました。 【作品の画像を見る】旭精練炭 手作業で仕上げる「精錬黒炎石」とは？ 記者「一見、石のようで確かに固いのですが、これは”炭”だということです」 会場に並ぶのは、熊本市にある旭精錬炭の岩田雄喜さんが、木炭などを手作業で加工した「精錬黒炎石」です。 窯で焼き上げた木炭などを手で削り、磨くことで光り