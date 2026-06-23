記者「現場では小雨が降っていて、川は少し流れが速くなっているように見えます」鹿児島県霧島市の温泉施設でおととい、行方不明になった田中嶺臣くん（5）。きょうも警察と消防が施設そばの川を中心に100人態勢で捜索しています。父親によりますと、嶺臣くんは家族湯で入浴し、両親が目を離している間に、いなくなりました。今のところ、新たな手がかりはないということです。