フリーアナウンサーの鷲見玲奈さんが6月21日、自身のインスタグラムを更新。梅雨時期のコーディネートを投稿しました。 【写真を見る】【 鷲見玲奈 】「蒸し蒸し暑いー」梅雨を乗り切る「水陸両用パンツ」私服コーデ公開美スタイル際立つ全身ショットに「素敵」「お似合い」絶賛の声投稿では「蒸し蒸し暑いー」と梅雨の不快な蒸し暑さをコメント。「洗濯物も乾きづらいので、今年も私は水陸両用パンツ」とつづり、梅雨シ